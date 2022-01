Najväčšia výzva bude naučiť všetkých pozerať sa hore (komentár)

Katastrofa nás nielen čaká, ale ideme jej naproti.

Dávam pandémii rok, maximálne dva. Máme za sebou dva roky dystopickej štúdie zaplatenej krutou cenou. Experiment, ktorý nemá v našej generácii obdobu, ale ktorý mi pomáha pochopiť udalosti a konanie ľudí z minulosti.

Nástup nacizmu či komunistickej totality umožnený nečinnosťou alebo priamou podporou ľudí, ktorí namiesto faktov, vedy či aspoň základnej ľudskosti volia radšej konšpirácie, alibizmus a politikárčenie.

Zeitgeist výborne vystihol vianočný netflixovský film K zemi hľaď!, ktorý opisuje udalosti po tom, ako vedci odhalia kométu rútiacu sa priamo na nás, s kataklizmickým potenciálom nevídaným od čias dinosaurov.

Dnes už rozprávkovo vyznejú hollywoodske trháky ako Armageddon, v ktorých sa ľudstvo spojí, aby hrozbu odvrátilo, nenájde sa ani hrdina, čo by sadol do rakety, v ktorej by kométe čelil.

Pilot v tomto filme je v polke cesty otočený, pretože sa časť spoločnosti rozhodne, že stret s kométou je pre nich výhodný.