Po Troch kráľoch sa bude dať vyhodiť stromček a vypraviť deti do školy.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zatiaľ to vyzerá tak, že po Troch kráľoch sa bude dať vyhodiť stromček a vypraviť deti do školy.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Gröhling ráta s otváraním škôl. Zachová sa semafor aj dobrovoľné samotesty Čítajte

Nevidíme takého, kto by kričal, že to nie je dobrý nápad. Otvoriť by sa školy mali všade, teda aj tam, kde ich ešte začiatkom zimy zatvorila hygiena napriek tomu, že minister školstva si ich prial otvorené aj napriek naplneným nemocniciam.

Teraz sa nejaké rozladenie názorov nečrtá.