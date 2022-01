Na rozdiel od Fica to Babišovi môže vyjsť (komentár)

Pražský hrad je politikmi ťažko skúšané miesto.

Pohľad na Andreja Babiša, ktorý sa rozcvičuje pred očakávaným súbojom o Pražský hrad, v našincovi musí nevyhnutne vyvolávať pocit už raz videného. Paralely s Robertom Ficom, ktorý sa uchádzal o prezidentskú funkciu, sú až príliš očividné.

V oboch prípadoch by sa o úrad uchádzali páni s premiérskymi skúsenosťami, obaja si v kariére pomohli vstupom do KSČ a v čase kandidatúry by mali k dispozícii aktuálne najsilnejšiu politickú stranu. Zároveň platí, že obidvaja vzbudzovali a vzbudzujú silné kontroverzie.

Logicky sa teda ponúka otázka, prečo by mal teda Babiš dopadnúť inak ako Fico. Z mnohých dôvodov.