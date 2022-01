Myslíme si, že vieme po slovensky, ale...

Na konci dňa spýtajme sa otázku.

Pravdupovediac, jesto na svete málo čudnejších fráz, ako je pravdupovediac či jeho súrodenec „aby som pravdu povedala“. Ešte si pýta obohatenie „aby som výnimočne pravdu povedala“.

Hoci zas poznáme nemálo postáv, ktorým by sa hodila pre prípad, že by sme nerozoznali, že práve výnimočne riekli čosi pravdivé. Všetci tí, ktorých netreba menovať.

Fráza perfektne blbá, ale aspoň naša. Stará, dobrá, tradičná, slovný smog, ktorého odstránenie z vety neprináša nijakú zmenu významu.

Blahej pamäti český premiér Stanislav Gross to doviedol do dokonalosti, keď sa po celej krajine v roku 2004 objavili bilbordy s jeho tvárou a tvrdením „Myslím to upřímně“. Síce mu to poradil nejaký reklamný mág, ale verejnosť ostala prekvapená, že má potrebu také čosi oznamovať – došlo azda k zmene a doteraz klamal, až sa hory zelenali?

Standa, nech je mu zem ľahká, takto sám seba nahnal do ankety, kde sa ľudia vyjadrovali, či veria jeho úprimnosti, alebo nie. Výsledok velí vyhodiť frázu von oknom: našu dôveryhodnosť skôr znižuje.

Rande s vlastnou floskulou bolí, ale ani na chirurgiu nechodíme preto, aby nás hladkali. Ešte by sa našlo pár kandidátov.