Charta 77 je už navždy

Pred 45 rokmi vznikol v Československu štvorstranový text, ktorý pohol dejinami.

Autor je filozof a aktivista



Charta 77 vznikla v reakcii na politický proces, ktorý komunisti rozpútali na jar 1976 proti devätnástim hudobníkom a fanúšikom skupiny The Plastic People of the Universe.

Hoci išlo z hľadiska režimu a aj disentu o politicky bezvýznamné postavy, ktoré u vážených osobností z kultúry ako Ján Patočka či Jaroslav Seifert vzbudzovali pre svoj vzhľadu, spôsobu života aj umeleckej produkcii skôr podozrenie až odpor, do kampane na ich podporu sa napokon zapojili a významne tak pomohli upozorniť na prípad „Plastikov“ v zahraničí.

Medzinárodná publicita procesu československým komunistom prekážala. Aj vďaka nej boli na jeseň napokon odsúdení „len“ štyria (Martin Jirous, Vratislav Brabenec, Pavel Zajíček, Svatopluk Karásek).