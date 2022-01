Komisia do nového roku nastúpila rezko (komentár)

Optikou klímy je ísť proti jadru čisto ideologická úchylka.

Do nového roka vstúpila Európska komisia skutočne zostra: Jej rozhodnutie pripustiť jadro a plyn medzi „zelené“ zdroje energie bude mať ďalekosiahly presah do politiky i financií. A aj do „sociálna“, čiže do vreciek občanov celej Únie, keďže im „hrozia“ zrejme cenovo omnoho dostupnejšie účty za energie.

Zásadným dopadom kroku EK totiž bude zvýhodnené financovanie i poisťovanie budovania nových elektrární na atómový a plynový „pohon“, čo – okrem iného, ale predovšetkým – významne zreálňuje dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roka 2050, ktorá je dlhodobým cieľom EÚ v boji s klimatickou krízou.

Isteže, rozhodnutie má aj úskalia. Ani ich nemôže nemať, keďže je doslova „vydretým“ kompromisom medzi dvomi skupinami krajín.

To, že za „zelené“ sa majú počítať iba tie reaktory, ktoré získajú stavebné povolenie do roku 2045, sa vníma vo Francúzsku i Česku kriticky, ako ústupok nemecko-rakúskej protiatómovej „osi“. Parížu, Prahe ani ďalším však nič nebráni ponáhľať sa s povoľovaniami.