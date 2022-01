Detské gangy sú problém. Ale trestať nestačí

Aké detské práva? Veď si to zaslúžili! Nech sa aspoň trochu boja!

Autorka je sociálna poradkyňa a analytička

V Miloslavove sa žúr partie detí zmenil na šikanovanie jedného z dievčat. Násilné, vulgárne, ponižujúce. Všetci sme to mohli vidieť. Doslova.

Hlavne nie rýchlo a zbrklo

Tá nahrávka je šialená. A nie je jedna. Stačí zbežne pozrieť na sociálne siete a nájdete množstvo stôp, ktoré ukazujú, že detský svet vôbec nemusí byť „čistý“ a „nežný“. Nadávky, facky, kopance, výzvy na sex, vyhrážky... To všetko v ňom je.

V zásade je dobré, že si príbeh z Miloslavova všimli aj politici.

Dokonca to (koniec koncov ako všetko, čo pridá ďalšie lajky od ľudí nahnevaných na čokoľvek) zdvihlo aj Borisa Kollára, ktorý povedal: „Keď to bude nutné, vyvolám zmenu Trestného zákona, aby takéto deti, ktoré iné šikanujú, skončili v reedukačných centrách až do svojej dospelosti.“

Aha... spozornela som. To nie je ten najlepší nápad.

Akokoľvek sa totiž hnevám, akokoľvek ma pri tom videu striasa, tak predstava, že tento parlament narýchlo otvorí Trestný zákon alebo Zákon o sociálno-právnej ochrane či Zákon o rodine a súvisiace a vsunie do už existujúcich systémov nový prvok, ma desí oveľa viac.

Totiž: práve tak (a nie dávno) to bývalo.

Čo znamená pobyt v reedukačke

Deti putovali do polepšovní (po novom do reedukačných centier alebo dokonca do skupín v detských domovoch, špecializovaných na poruchy správania) bez toho, aby bolo jasné, koľko času tam strávia.