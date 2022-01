Ján všetkých sklamal (komentár)

Počúvajúci verili, že príde niekto, kto to za nich s lopatou v ruke odrobí.

Autor je teológ a farár, pôsobí v ČR

Keď sa na bahnitých brehoch rieky Jordán zhromaždil veľký zástup ľudí, mali niečo spoločné. Veľké očakávania.

Bodaj by nie, žili v krajine, ktorú okupovala veľká Rímska ríša a kde okupantov, ale aj kolaborantov, ako to už býva, mala nemalá časť verejnosti plné zuby. A tak očakávali, že ich z toho marazmu niekto zachráni. Niekto, kto vie, ako na to.

Stalo sa to dávno, to je pravda, budú to už dve tisícročia.

Článok pokračuje pod video reklamou

Keď tam tak tí ľudia stáli a očakávali, spoločne počúvali extravagantného kazateľa, nejakého Jána, ktorý žil v púšti, obliekal sa do ťavej srsti a jedol vraj len med a chrobáky. (Nemohol vedieť, koľko raz budeme platiť za proteínové tyčinky z cvrčkov. )

No a stalo sa to, že medzi nich vtedy prišiel Ježiš z Nazareta. V tom čase ho ešte nikto z nich nepoznal a mohol celkom pohodlne zapadnúť do davu. Mohol sa tak s ostatnými započúvať do Jánových ostrých slov o záchrancovi, ktorý už prichádza s lopatou v ruke, aby oddelil zrno od pliev a plevy spálil v neuhasiteľnom ohni.

A to ľudia počuli radi. Aj dnes to nakoniec počujeme radi. Že nás niekto zachráni, že niekto tu spraví konečne poriadok... a spraví to pre nás, ale bez nás.