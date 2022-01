Keď sa politici orientujú podľa kriku

Reakcie na tlak verejnosti odkrývajú až na kosť nepripravenosť vládnuť.

Protesty vyvrcholili do trojhodinovej blokácie ciest v okolí Hodžovho námestia. (Zdroj: Jozef Jakubčo / SME)

Autor je sociológ a vysokoškolský pedagóg, venuje sa najmä otázkam chudoby

Klišé, obľúbené medzi členmi politickej triedy, znie, že politici by mali načúvať ľuďom. (Niekto by dodal, že ľuďom v regiónoch – no ale, kto nežije v nejakom regióne?)

Neradno sa z toho vysmievať, veď vzťah medzi verejnou politikou a názormi a preferenciami verejnosti je aj predmetom seriózneho vedeckého skúmania. Slovensko ako obvykle dodáva tony študijného materiálu.

Zdá sa, že ochota korigovať vlastné politické rozhodnutia alebo ich dokonca vytvárať na objednávku verejnosti sa počas pandémie zvýšila. Niekedy to dokonca vyzerá tak, že s niektorými rozhodnutiami sa čaká až dovtedy, kým sa neozve dotknutá časť elektorátu.

Respektíve, čaká sa, či sa vôbec niekto ozve.

Nie ste spokojní so zoznamom výnimiek z protipandemických opatrení? Zablokujte križovatku. Považujete uvoľňovanie reštrikcií pre váš segment za pomalé a degradujúce? Zakričte.