Symbol českej korupcie je na slobode (zápisník)

Babiš by bol dôstojným pokračovateľom väzenskej tradície Ratha.

Autor je komentátorom českého spravodajského webu Seznam Zprávy

Je to už takmer desať rokov, ale pamätám si na to, ako keby sa to stalo včera.

Bolo utorok ráno 15. mája 2012, keď sa Prahou začala šíriť spočiatku ťažko uveriteľná zvesť: polícia zatkla stredočeského hajtmana, poslanca a jednu z najviditeľnejších postáv vtedy opozičnej ČSSD Davida Ratha.

Vraj uňho našli v škatuli od vína úplatok sedem miliónov korún.

Ako hovorím, vyzeralo to príliš šialene na to, aby to bola pravda. Lenže sa to skutočne stalo.

A tento utorok 11. januára 2022 predpoludním opustil päťdesiatšesťročný David Rath po odpykaní viac ako polovice sedemročného trestu brány brnianskej väznice ako – podmienečne – slobodný muž.

Prípad samoľúbeho charizmatického excentrika znamenal zásadný prelom v českom boji "proti korupcii", onej najsprofanovanejšej téme predvolebných kampaní.