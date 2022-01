Dohoda s USA: o čom sa tu vlastne bavíme? (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Vyšlo najavo, že Natália Milanová – to je ministerka kultúry – si písala s Petrom Tóthom, posielala mu fotky z protestov pred Bonaparte a nie celkom pekne sa vyjadrovala o Igorovi Matovičovi. Igor Matovič povedal, že zase tí novinári; aha, zverejňujú súkromnú konverzáciu súkromnej osoby z obdobia pred jej vstupom do politiky.

Článok pokračuje pod video reklamou

Niektorí si spomenuli na to, ako Igor Matovič, známy svojou spoľahlivosťou v oblasti súkromných konverzácií, ani nie pred rokom zverejnil súkromnú konverzáciu súkromnej osoby. A urobil to len preto, že rodinná príslušníčka tejto osoby sa s Matovičom ocitla v spore, bola o tom aj tlačovka a celá republika sa o tom uprostred pandémie týždeň rozprávala.

Hrdinský boj Borisa Kollára s ústavou

Trochu sa hovorilo o zmene ústavy ohľadne predčasných volieb. Presnejšie, Boris Kollár hovoril o zmene ústavy, a to tak, že by sa mohla zmeniť teraz, ale platilo by to až potom, lebo keby to platilo hneď teraz, tak by sa to týkalo aj jeho a on predsa nebude ústavu meniť tak, aby sa to týkalo aj jeho.