Zmluvu s Američanmi treba schváliť čo najskôr (komentár)

Po schválení téma rýchlo vyšumí.

Povedzme si, ako je, s obrannou zmluvou s USA to zatiaľ ide lepšie, ako sme čakali. Ľudová slovesnosť síce radí nechváliť deň pred večerom a nekričať hop, kým nie ste za prekážkou, ale prezieravý občan sa radšej poteší vopred – a keď to vyjde, poteší sa rovno dvakrát!

Keď totiž Maroš Žilinka s Robertom Ficom otvorili diskusiu o legislatívno-technických aspektoch obrannej zmluvy so Spojenými štátmi, existovali dôvody na obavy. Čo Ficovi chýba na charaktere, to mu stvoriteľ pridal na demagogickej obratnosti a populistickejšia časť koalície si neraz s úľubou strelí do vlastnej nohy.

Ľahko sa dalo predstaviť, že Boris Kollár v zmluve nájde ohrozenie rodiny, Richard Sulík cestu k strate suverenity a Igor Matovič si spomenie na svoje precitnutie z ilúzie o USA ako garantovi bezpečnosti. A pozrime, vláda zmluvu jednohlasne podporila a koalícia v tejto veci drží líniu, čo dáva dôvody na optimizmus.