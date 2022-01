Na obranu Kolíkovej (komentár)

Manipulátori majú na svedomí nielen ľudské životy, ale aj rozkladanie demokracie.

Článok pokračuje pod video reklamou

Predoslať treba, že za Kolíkovej novelu zákona, ktorou chce trestať hoaxy a dezinformácie, by autor nehlasoval. Súhlasí s názormi, ktoré už odzneli, o vágnosti a zneužiteľnosti formulácií.

Navyše – a to už neodznelo – celkom desí predstava, že vrchnými arbitrami lží, ne(polo)právd a „fejkov“ by boli slovenskí sudcovia a prokurátori. Podobne desivý by bol nejaký vládny (štátny, európsky) „úrad pravdy“.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Pripomienkovanie bolo búrlivé. Kolíková sa trestov za hoaxy nevzdáva Čítajte

To všetko neznamená, že Kolíková v princípe nejde po správnej stope. Ide. Známa banalita, že ústava chráni nielen „strednoprúdové“, „konfekčné“ vyjadrenia, ale aj šokujúce a hlúpe, platí v prípade prvého dodatku americkej ústavy.

Na Slovensku však už existuje i toľko výnimiek, že je jedno, či ich bude desať, alebo jedenásť.