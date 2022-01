Je Djokovič obeťou politiky? Určite (komentár)

Ak budú mať privilegovaní výnimky, nebude sa dať ľuďom kázať, čo musia.

Autorka je dídžejka a hudobná producentka

Dídžejing je džob, o akom mnohí iba snívajú, robíte, čo vás baví, a ešte za to platia. Vaši klienti sú šťastní, v práci sa na vás tešia a nemáte nad sebou žiadneho bosa, ktorý by vás do niečoho nútil.

Znie to romanticky, realita je samozrejme oveľa menej ružová, nie každý je schopný zvládať neustále cestovanie, nedostatok spánku a na každú skvelú príhodu existuje aspoň jedna desivá.

Na každú hodinu za mixom pripadajú mesiace a roky práce v štúdiu aj administratívy. Vlasy mi stáli dupkom, keď som prechádzala formulárom víz do Austrálie, a to aj napriek tomu, že mi s ním pomáhali protinožci. A aj let, ktorý trvá osemnásť hodín – a to je ten asi najrýchlejší -, je náročný podobne ako dvanásťhodinový jetlag.

Austrálčanom nie je jedno, kto príde ani čo vezie. Hrať v Sydney, Brisbane alebo Perthe uprostred leta – čiže, na Nový rok, sú však rozhodne zážitky, na ktoré nezabudnem.

Na let a duplom na odlet však určite nezabudne ani DJ Okovič – Novak, ktorý vypadol hneď v nultom kole Australian Open.