Ani jediný ústupok rusofilom (komentár)

Kto chce potlačiť demokraciu, slobody a právny štát, na Rusov sa môže plne spoľahnúť.

Nič proti prezidentke, ale jej vajatanie okolo obrannej zmluvy názorne ukazuje, čo za hlboké nedorozumenie sú z jej strany snahy o nadstraníckosť, neutralitu, rovnaký odstup od koalície aj opozície.

Článok pokračuje pod video reklamou

Hoci v kauze referenda z tohto miesta rada znela obrátiť sa na ÚS (to je poznámka pre tých, ktorí hľadajú zádrapku do autora), vo veci zmluvy s USA je krok do Košíc natoľko nežiaduci, že chybou je uvažovanie ešte aj predstierať.

Argumenty Fica a spol. sú totiž menejcenné i z medzinárodnoprávneho pohľadu, čo riešiť nevieme a nechceme, ale predovšetkým z bezpečnostno-strategického hľadiska.

V zrkadle toho, aká branná moc garantuje suverenitu tohto štátu, je nenáležitá napr. otázka, že kto by súdil prípadný trestný čin amerického vojaka. No dobre, nech – jurisdikcia je znak suverenity.