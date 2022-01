Fico bol úprimný. Čo to pre nás znamená? (komentár)

Robert Fico si roky zbieral skúsenosti v politike. Načo vlastne?

Robert Fico bol na chvíľu úprimný a povedal, o čo mu naozaj ide. V diskusii vo verejnoprávnej RTVS k obrannej zmluve s USA upozornil ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka, aby sa nepokúšal „rozdávať si to“ s ním na pôde politického marketingu, lebo tam „vás vyzlečiem donaha“.

Mierne podráždený z toho, že minister pokojným hlasom rozbíjal mýty, ktoré Fico už týždne šíri, priznáva, že pre neho sú aj existenčné otázky Slovenska len arénou politického marketingu. A to aj v čase, keď Rusko dúcha napätie blízko našich hraníc.

Potom dodáva, aby to nevyzeralo, že sa vyhráža, že to nechce robiť, kým ho neprinútia. Ale všetci vieme, dokonca aj Fico vie, že to robí. V diskusii sa preriekne a nazve sa predsedom vlády, lebo je to jediná jeho vízia. Nič iné nenúka.

Ako šmejdi s hrncami

Roky si zbieral skúsenosti v politike. Načo vlastne?

Aby ako šmejdi, ktorí predávajú tlakové hrnce dôchodcom, zarábal na naivite občanov. Fico veľmi dobre vie, že volič si na protesty, ktoré organizuje, nevláči zoznam jeho postojov a vyjadrení spred dvoch, piatich alebo desiatich rokov.

Politický marketing je pre neho posvätený prostriedok, ktorý všeličo ospravedlňuje. Neslúži na spropagovanie nejakej ideológie, vízie pre krajinu alebo politického programu. Vo Ficovom univerze momentálne nič také neexistuje.