Čo Sulík doma chápe a vonku už nie (komentár)

Hlavne, že malé Slovensko preukáže zdravú mieru drzosti.

„Aj malé Slovensko môže mať svoj názor. A keď mám názor, tak ho poviem,“ riekol Richard Sulík na tému sankcií uvalených na Rusko po Kryme.

Isto, na pozícii, že sme síce malí, ale hubu nám nik nezavrie, sa dá získať nejedno voličské srdiečko. Včuľ však nemyslime srdcom, skúsme aparátom na to určeným. Totiž, politikovi z malej stredoeurópskej republiky nik nebráni povedať presne to, čo by povedal kolega z Nemecka či z Francúzska. Rozdiel je v tom, či je pre nás výhodné zastávať pozíciu „obchodujme a iné neriešme“.

Nuž, nie je. Pre nás je výhodné fungovať v prostredí, kde sú dané a garantované pravidlá. Sami si totiž veľa nevymôžeme, ale váha Únie, inštitúcií a zmlúv je tým slonom za chrbtom, vďaka ktorému môžeme dupkať po moste.

Je úplne v našom záujme, aby pravidlá platili pre veľkých aj pre malých rovnako, lebo keby sme si tie pravidlá mali sami dohodnúť, takmer isto by to nedopadlo dobre. Toto hovoril dlhodobo Lajčák a hovorí to aj Korčok, ale Richard Sulík vyberie na stôl peňaženku s mobilom a pustí si ústa na špacír na tému Merkelovej, Orbána či vzťahov s Ruskom.