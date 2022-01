Naozaj by sme nemali pomáhať Rusom vyrábať zbrane

Sulík sa mýli - sankcie majú zmysel a oslabujú Rusko.

Autor je politológ a publicista

Richard Sulík so svojou príslovečnou ťarbavosťou zase zahviezdil a vyjadril sa o sankciách voči Rusku v zmysle, že nefungujú a treba ich zrušiť. No. Pravdou je, že fungujú a oslabili to, čo nás v Európe teraz trápi najviac – ruskú vojenskú silu.

A mohli by aj viac, ak by sa aplikovali poctivo.

Sankcie spomaľujú zbrojenie

Významné časti sovietskeho vojensko-priemyselného komplexu ostali po rozpade ZSSR na Ukrajine a v Bielorusku. Rusi sa preto dlhodobo snažia preniesť celú zbrojnú výrobu domov.

Už tento cieľ je veľmi ambiciózny. Dnes sú len dve krajiny schopné udržať vedecko-výskumné, technologické a produkčné kapacity, aby boli samy schopné vyvinúť a vyrábať celé spektrum zbraní – Čína (ktorá masívne prevzala a kradne západné technológie) a USA (ktoré využívajú aj zbrojnú spoluprácu so spojencami, pretože je to výhodnejšie).

Rusi tak boli pri produkcií zbraní stále vo významnej miere závislí od ukrajinských a novšie aj západných komponentov a technológií. Po obsadení Krymu a následných západných a ukrajinských sankciách zrazu začali mať problém - v celých segmentoch výroby zbraní.