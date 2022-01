Čaputovej bezlaktózová obranná dohoda (komentár)

Máme na výber? Nemáme. Tu sa mala debata skončiť.

Prezidentka má správny inštinkt, ak chce antiamerikanizmus prebudený v slovenskej verejnosti pri debate o obrannej dohode zobrať do úvahy. Jedno je však isté hneď skraja: začať vložením obáv a obvinení do zmluvy s bezpečnostným garantom nebol šťastný nápad.

Článok pokračuje pod video reklamou

Skúsme na to ísť cez žalúdok. Je tu taká móda uvádzať na potravinách, čo neobsahujú. Kto netrávi mlieko či pšenicu, zvykne nazrieť do zloženia a ak výrobok neobsahuje lepok či laktózu, hodí ho do košíka.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Prezidentka podporuje prijatie dohody s USA, podpíše ju len s doložkou Čítajte

To, čo sa začalo ako tlak na rešpektovanie intolerancií a alergií, sa však premenilo na mohutný trend, keď sa výrobky na obale chvascú, čo všetko neobsahujú a pekárne si dávajú do erbu, že pšenice by sa ani nedotkli.

Takto to môže dopadnúť, keď budeme vrchovato obsluhovať názorové prúdy, ktoré teraz vyskakovali s otázkami, či teda tie hangáre budú obsahovať jadrové zbrane.

Vysvetlenia dostali, ale aj prezidentka musí rozumieť, že tu nešlo o vyvrátenie pochybností, ale o rozvírenie nedôvery k Američanom.