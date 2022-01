Slovensko hľadá diletanta (komentár)

Porušovanie zákona chceme riešiť nie jeho vymáhaním, ale zlegalizovaním danej činnosti.

Do nevyhlásenej súťaže o najkrajší legislatívny diletantizmus sa sviežo zapojil poslanec OĽaNO Peter Kremský. Milerád by novelizovať živnostenský zákon, ktorým by sa zmenil aj zákon o advokácii.

Kremský seriózne navrhuje nový typ viazanej živnosti s názvom právne poradenstvo, ktorého podmienkou by bolo len absolvovanie magisterského štúdia práva. Títo šikovníci by mohli poskytovať právne rady, spisovať listiny o právnych úkonoch, spracúvať právne rozbory, poskytovať právne poradenstvo a konzultačnú činnosť v oblasti tvorby práva. Nezdružovali by sa v komore a výkon činnosti by sa nereguloval.

Podľa autora návrhu by sa zlepšil prístup ľudí k právnej pomoci aj transparentnosť činnosti.