Máte právo kedykoľvek defenestrovať, hovoria (komentár)

Šok: Smer si robí starosti o demokraciu.

Ako červená nitka sa vinie téma referenda o predčasných voľbách každou politickou debatou. Zástancovia nápadu defenestrovať politikov od moci aj častejšie ako v pravidelných cykloch sa môžu spoľahnúť, že občanovi sa ponuka zvýšenia vlastnej moci určite prihovára. Avšak.

Nahliadnime, ako by takáto možnosť zmenila výkon politiky na Slovensku. Že volebné obdobie sa už dnes označuje za permanentnú kampaň, takto by sa tou kampaňou aj stalo, keďže zvolení politici by skutočne nevedeli, kedy v úrade končia.

Zmenil by sa aj charakter opozičnej práce, pretože opozícia je prirodzene toho názoru, že vláda vládne zle a mala by ťahať do čerta. Lenže musí si tento náhľad aj odpracovať, nestačí pri najbližšej príležitosti vybehnúť do ulíc s podpisovými hárkami a bliakať, že toto je zmar a koniec sveta odvráti len referendum.

Istotne, prácne je aj samotné referendum, ale jeho durenie pri každej možnej príležitosti ho devalvuje.

Nepáči sa výška tej či onej dávky? Koniec sociálneho štátu a referendum na vás! Nespokojnosť s prácou polície? Koniec právneho štátu a referendum na vás! Nevôľa s výkonom bezpečnostnej politiky? Ohrozenie suverenity republiky a referendum na vás!