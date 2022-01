Sú v Kremli paranoidní alebo vypočítaví?

Rusko len zneužíva to, že Ukrajina v skutočnosti do NATO nikdy nevstúpi.

Autor pracuje v Ústave medzinárodných vzťahov v Prahe

Celá tá šaráda okolo prebiehajúcich americko-ruských rozhovorov ukazuje jedine to, že Moskva je buď paranoidná, alebo chladnokrvne vypočítavá.

Z množstva nárokov, ktoré Rusko pred pár týždňami predložilo Spojeným štátom a Severoatlantickej aliancii, jeden púta azda najviac pozornosti. Je ním požiadavka garancií, že sa aliancia nebude ďalej rozširovať na východ a že do nej Ukrajina nikdy nevstúpi.

Je to pritom dokonalá slepá ulička, lebo Kyjev do NATO naozaj nikdy nevstúpi, ale Rusko do toho nemá čo hovoriť, a tak jeho požiadavku nemožno prijať. Buď to v Moskve nevedia, čo svedčí o ich slaboduchosti, alebo to vedia a hľadajú len zámienku na konflikt.

Keď Bush sľuboval nemožné

Problém vstupu Ukrajiny do aliancie sa začal v roku 2008 na summite NATO v Bukurešti. Vtedy sme Kyjevu prisľúbili, že sa stane členom aliancie. V tom čase mala politika otvorených dverí ešte nejakú zvyškovú logiku, keďže na vstup čakali Chorvátsko, Albánsko, Čierna Hora aj Macedónsko.