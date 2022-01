Eurofederalistu Fica porazil Fico suverenista (komentár)

Donedávna urobil, čo videl spojencom na očiach.

Keď doktor Watson s obdivom pozoroval fenomenálne deduktívne a induktívne schopnosti svojho spolubývajúceho z Baker Street, podchvíľou si s hrôzou predstavil, o čo horšie by vyzeral svet, keby svoje služby poskytol takpovediac temnej strane.

Šťastný to muž. My si totiž predstavovať nemusíme, my už to vidíme.

Spôsob, akým Robert Fico s kolektívom zbúrali našu zahraničnopolitickú diskusiu a ohrozujú fundamentálne národné záujmy republiky, totiž vyvoláva obdiv. No, obdiv. Je to ten typ uznania, aký vypočúvaný cíti k zručnosti majstra Jaroša pri aplikácii útrpného práva.

V kontexte obrannej zmluvy so Spojenými štátmi je azda ešte bolestivejšia predstava, s akou ľahkosťou by ju Fico ako premiér schválil, keby len trochu chcel. Totiž, kým mu pred voľbami v roku 2016 nehorelo za pätami, ten zamračený pán ak nie slovami, tak činmi usilovne posúval Slovensko na Západ.

Žiada sa dodať – našťastie.