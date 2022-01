Kinderštúbe ako stratégia prežitia

Autorka je režisérka

Boli raz dve lekárky. Stretli sa na nemocničnom oddelení ako kolegyne, rozumeli si, radili sa, spriatelili sa. Jedna sa rozviedla, druhá ovdovela, a tak si jedného dňa povedali, že keďže sú obe samy, možno by na tú vysnívanú dovolenku mohli ísť spolu.

Vybrali si zájazd, odleteli na nádherný ostrov a hneď v prvý deň sa príšerne pohádali. Pre nejakú hlúposť, pochopiteľne. Jedna z nich odišla nešťastná a urazená do hotela, druhá nešťastná a urazená zostala sedieť na pláži.

Slnko klesalo k západu, vlny sa rytmicky vylievali na biely piesok, okolo sa prechádzali dobre naladení dovolenkári, len ona tam sedela sama a premýšľala nad tým, ako teraz prežije tie dva týždne, smutná a osamelá, s odmietavo mlčiacou spolubývajúcou.

Zatelefonoval jej mladší brat, či dobre doleteli a ako to tam vyzerá.

A tak mu to vyklopila. Že by mala byť šťastná a nie je. A že fakt nevie, čo má teraz robiť.

Brat si vzdychol.

„Si tam?“ spýtala sa sestra, keď sa z jednej sekundy mlčania stalo päť.

„Som. A nechápem, že si sa za tie roky života nenaučila takú obyčajnú vec. Proste kúp fakt veľkú bonboniéru, choď za kamoškou a povedz: som strašná krava, prepáč mi to, prosím.“

„Iba to?“ spýtala sa ohromene žena na pláži.

„Iba,“ povedal brat. „Na to, aké je to jednoduché a účinné, to používa prekvapivo málo ľudí. Prajem peknú dovolenku.“

Zafungovalo to. Niekto tomu hovorí umenie vychádzať s ľuďmi, moja babička tomu hovorila „kinderštúbe“. Detská izba. Prenesene dobrá výchova. Alebo aj umenie nebyť strašná krava.

Kinderštúbe ako dar