Čísla potešili (takmer) každého (komentár)

Výsledok v sčítaní zdanlivo dáva podložie pre ďalšie kultúrne bitky.

Sčítanie prinieslo v kolónke vierovyznanie mnoho radosti.

Ako vie každý milovník dobrých zvestí, čísla si možno vyložiť podľa chuti. Takže z cirkevných kruhov sa rinula šťastná novina, že Slovensko je stále väčšinovo katolícke a úbytok tých, čo zaškrtli toto vierovyznanie, nebol taký dramatický, ako neprajníci dúfali.

Priatelia sekularizmu mohli hlásiť s piesňou na perách, že ochota Slovákov povedať v anonymnom prieskume, že sú bez vyznania, sa výrazne zvýšila.

Závery sme teda počuli takéto: či už väčšinový obyvateľ chodí do kostola a zapája sa do cirkevného života, alebo nie, stále sám seba vníma ako katolíka. Dodajme, že často preto, lebo túto identitu získal krstom. Aby z cirkvi vystúpil, musí mať jednak motiváciu a k tomu aj informáciu, ako to urobiť, a musí venovať čas samotnému skutku.

Ak by sme povedali, že pre férovosť sčítania by možnosť vystúpenia mala byť známa a dobre dostupná, boli by sme s veľkou pravdepodobnosťou označení za záškodníkov, ktorým napokon nejde o iné ako pripravenie Slovákov o túto krásnu a pre nich typickú zložku identity.

Áno, problémom totiž v našej verejnej debate a politickom živote nie sú počty na jednej a druhej strane, ale ochota hráčov baviť sa bez paranoje či zášti o vzťahu vierovyznania k inštitúciám, ktoré ho zastrešujú.