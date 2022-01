Lavrovovi sa musia rosiť okuliare od dojatia (komentár)

Slováci ukázali, že im myslenie z čias studenej vojny nie je cudzie.

Výborne, takže v ostatných dňoch sme sa dozvedeli pár podnetných informácií o tom, ako si slovenská verejnosť predstavuje svoju bezpečnosť.

Okolo obrannej zmluvy sa opozícii pomerne úspešne podarilo vyvolať obavy z vojenskej spolupráce s Američanmi. Jedna z výhrad bola, že nepotrebujeme dohodu špeciálne s USA, veď sme členom NATO a to by malo stačiť.

Ak by niekto namietol, že hlavným garantom v NATO sú predsa Američania, dostalo sa mu čoskoro odpovede. Keď prenikli šumy, že Aliancia by mohla posilniť bezpečnosť východných členských štátov EÚ jednotkami, začalo sa horúčkovité ubezpečovanie z koalície, že nikto nám sem nebude posielať vojakov, ak to sami nebudeme chcieť.

Dokonca sa ozvalo upresnenie, že by možno mohli prísť nejaké európske jednotky.

Aby sme neboli na pochybách, čo toto vajatanie znamená, v prieskume Focusu pre Markízu nás spoluobčania zasvätili do vnímania prebiehajúceho napätia okolo Ukrajiny.

Pre necelých 35 percent opýtaných je zodpovedné Rusko oproti 44 percentám, ktoré ako vinníka vidia NATO a USA.

Hm, takže my sme v obrannom pakte s Čechmi či s Lotyšmi, Američanov tam skôr trpíme.