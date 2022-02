V pôvodnom znení bez titulkov (glosa)

Na Slovensku máme k akademickým titulom podivuhodný vzťah.

V týchto novinách raz vyšlo ospravedlnenie istého Ing., ktorý sa kajal pred pani nevestou Ing. XY a pánom zaťom Ing. YZ, že v spomienkovom oznámení neuviedol ich akademický status.

Tým zjavne vyvolal rodinnú kucapacu, ktorú zasa rozlúskla až riadková inzercia v novinách, a verme, že všetci sa udobrili. Je aj možnosť, hoci veľa jej nedávam, že šlo o recesiu.

Na Slovensku máme k akademickým titulom podivuhodný vzťah. Podajedni si ich napíšu aj do mailovej adresy, iní sa používame v pôvodnom znení bez titulkov. Nie všetci ich nadobudli čestne, no ešte aj to sa im málilo a hnali sa za vojenskými hodnosťami, rovnako bez zásluh.

Keby sme v roku 1918 neboli zrušili šľachtické tituly, podaktorí kapitáni by aj tie nakúpili.