Hybridnú vojnu prehrávame. S tou skutočnou to tiež nevyzerá ružovo (komentár)

Hybridnú vojnu prehrávame na plnej čiare.

Autorka je dídžejka a hudobná producentka

Sme tak blízko vojne, ako sme od vojny v bývalej Juhoslávii ešte neboli. Ukrajina si na vlastnej koži skúša hybridnú vojnu, časť jej územia je, podľa mňa, nenávratne anektovaná a po malých zelených mužíkoch z Krymu a Donbasu sa pri jej hraniciach zbierajú už aj tisíce tých veľkých, oficiálnych.

Napriek tomu, že v Československu poznáme ruskú agresiu z prvej ruky, Poliaci sa stali obeťou dohody Hitlera so Stalinom, nestačí to na to, aby panslavizmus neprekvital, aby sme neprotestovali proti americkému spojencovi, aby sme vinníka krízy nenašli v USA namiesto Ruskej federácie.

Keď som bola ešte malé decko, hovorilo sa o Mečiarových „babkách demokratkách“ ako o generačnom probléme. V časoch rádia Twist si demokratická verejnosť myslela, že po pár rokoch sa všetko zmení k lepšiemu, hovorilo sa o mladej demokracii, ktorá potrebuje dozrieť.

Ak by som romantikom 90. rokov tvrdila, že v parlamente bude fašistická strana a po najbližších voľbách hrozí, že budú dve, možno by sa im videl Mečiar sympatickejší.