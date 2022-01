Chrbát novinárom neukázal hneď.

Článok pokračuje pod video reklamou

Je to milé, zahraničný výbor parlamentu sa ani len nepokúša uznášaniaschopne zísť, aby generálny prokurátor Maroš Žilinka „vysvetlil“ malér, o ktorom je reč už aj v zahraničí, to jest cestu do Ruska.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Žilinka zločiny Putinovho režimu nerieši, z výboru odišiel Čítajte

Je to ešte milšie: na tejto obštrukcii sa poslanci dohodli. Výbor zablokovala opozícia s kúskom Sme rodiny. To preto, aby sme nestratili orientáciu, čí je to prokurátor.