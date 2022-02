Prezidentka sa ide brániť opozičnej paľbe. Následky tým nevyrieši (komentár)

Tu nepomôže nič.

Prezidentka Zuzana Čaputová sa rozhodla pre právne kroky na ochranu proti lžiam, ktoré o nej šíria opoziční politici a ich spoločným menovateľom je idea, že je americkou agentkou a proamerickou silou.

Ťažko povedať, či je to strategicky správny postup. Možno sa jej súdy – po niekoľko rokov trvajúcom spore – postarajú o ochranu osobnosti alebo prinútia hrdinov dnešných námestí, aby sa ospravedlnili. No treba pamätať aj na to, že neexistuje nič, čo by títo opozícia neprekrútila na nepoznanie, a na to nepotrebuje celé roky. Práve teraz sa im to mimoriadne dobre darí.

Článok pokračuje pod video reklamou

Fico, Pellegrini a Danko sa oddávajú vlastnej verzii novej studenej vojny, a to je skutočná katastrofa týchto dní, ktorá ohrozuje krajinu. Na demonštráciách sa máva ruskou zástavou a deliaca čiara medzi Východom a Západom už dávno nebola taká ostrá.