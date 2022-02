Krátke dejiny slovenskej suverenity (komentár)

Krik suverenistov necháva pamätníkov chladnými.

Historické turbulencie v priestore od Ľvova po Aš sa zvyčajne ilustrujú storočím, našich (pra)starých otcov a materí – ani sa nemuseli sťahovať a od narodenia v rakúsko-maďarskom mocnárstve do smrti v samostatnom Česku, na Slovensku či na Ukrajine žili na území niekoľkých štátnych útvarov.

No aj my sme to mali pestré. Napríklad aktuálny podpis obrannej dohody s USA vraj znamená stratu suverenity, čo gramotným ľuďom bez amnézie pripomína, že plnoletí občania zažili stratu suverenity našej milovanej republiky už od oka osemkrát.

V rôznych fázach vývoja sa na tom v rôznej podobe podieľala prakticky celá politická trieda od HZDS cez SDKÚ po Smer či SaS, a výnimku tak majú azda len kovaní fašisti, lebo ich, našťastie, nikto k ničomu nepustil.

Všelikto už mohol zabudnúť, tak si telegraficky chronologicky presvištime aspoň tie najdramatickejšie okamihy.