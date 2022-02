Väčšina firiem sponzorsky spojených s olympiádou mlčí

Páči sa im myšlienka olympiády, ale nie tejto konkrétnej.

Autor je novinár a pedagóg, žije v Prahe

Chystáme sa na druhú olympiádu v priebehu menej ako jedného roka. Tak ako pri tokijských olympijských hrách 2021, ani teraz sa neubránim úvahám, pre koho a načo sa konajú.

Nechápte ma zle. Milujem šport. Páči sa mi aj to, ako olympiáda núti človeka sledovať športy, na aké by sa inak ani nepozrel. Vo všeobecnosti nesledujem ženský curling, ale raz za štyri roky so mnou počítajte.

A čo tí psychopati, čo jazdia na saniach hlavou dopredu rýchlosťou 130 kilometrov za hodinu na pretekoch skeletonu?

Zároveň mám rád predstavu celosvetovej udalosti, ktorá spája rozličné kultúry.