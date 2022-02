Rodinu by všade inde vysánkovali z exekutívy (komentár)

Načo si pestovať na ministerských postoch stranu, ktorá blokuje vládny program.

Celkom evidentné je, že keď štyri vládne strany majú dokopy v prieskumoch 25 percent, nenúka sa im nič lepšie, než zaoberanie sa samými sebou.

Teda na koaličnej rade a s Kolíkovou ako ústredným bodom programu, keďže údajne – tvrdí Matovič – jej bytie je v rozpore s koaličnou zmluvou.

Nominálne najsilnejší muž koalície takto opäť ukazuje, že (okrem iného) vo vymýšľaní zbytočných a kontraproduktívnych agend nemá seberovného.

Niežeby poriadok v koalícii nebol žiaduci. Isteže je, avšak hlasovanie jednej zo strán v najkľúčovejších bodoch zásadne s opozíciou je nepomerne vážnejšie narušovanie zmluvy než obsesia Matoviča ministerkou, ktorej nevie odpustiť, že sa postavila proti nemu, keď hrmelo.

Ak aj nie čo do kvality produktu, tak určite čo do kvantity vykonanej práce je Kolíková ozdobou vlády a nevidno proti nej relevantnej námietky. (To, že s tým-ktorým jej návrhom súhlasiť nemusíme, je iná vec.)

A ešte „drobnosť“ - prípadný nástupca by sa so súdnou mapou zoznamoval mesiace, čo by definitívne rozvrátilo už i tak vyklieštenú reformu.