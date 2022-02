Hnedá internacionála kýva na pozdrav (komentár)

Uhrík hovorí o mieri a diplomacii, treba spozornieť.

Slovensko ide do štvrtého týždňa debát o obrannej dohode. Pričom stav politickej diskusie na túto tému nás zavial na miesta, kde sa Kollár s Pellegrinim doťahujú, kto sa vraj viac vyhráža Rusom.

Pellegrini si neprosí ani jednu nohu v bagančiach na našom území, lebo v súčasnom stave by to vraj bola provokácia a zaťahovanie rodnej zeme do vojny.

Kollár dôvodí, že to boli predchádzajúce vlády, ktoré vyslali slovenských ozbrojencov v rámci NATO, aby "húfnicami Zuzana mierili z Pobaltia na Rusko".

Pellegrini máva rukami, že to predsa chceli tam na Pobaltí, my sme im len vyhoveli, keď už sa boja Ruska.

A Kollár nástojí na tom, že u nás budú výlučne európski – najlepšie českí – alianční vojaci pomáhať riešiť prípadné migračné toky z Ukrajiny. Čiže obranná aliancia nám je podľa šéfa parlamentu nie na odstrašenie, ale na sanovanie škôd z útoku na suseda. Bravó!