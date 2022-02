Ako nakúpiť veriacich (komentár)

Matovič urobil z práce s vylúčenými komunitami obchod s dušami.

Môžeme predpokladať, že neschopnosť Hegerovho kabinetu povedať, čo idú robiť v ústrety zdražovaniu (okrem zázračnej premeny doterajších dávok na príspevok na energie), má pôvodcu na ministerstve financií.

Je tu však ešte taká menej nápadná téma, v ktorej Matovič premiérovi kazí karmu.

Heger sa totiž koncom januára vybral na severovýchod krajiny, kde navštívil rómske komunity žijúce v extrémnej chudobe a vo vylúčení. Je potešujúce, keď sa nájde premiér, ktorý si toto zoberie pod krídlo a poukáže, že tu sú ľudia bez pitnej vody a často prepadávajúci vzdelávacím systémom. Pričom vyzdvihne prácu starostov a mimovládok, ktorým sa niečo na tomto bezútešnom poli darí robiť.

Do toho však vbehne jeho stranícky šéf s nápadom riešiť prácu so začleňovaním týchto komunít cez priamu podporu Konferencii biskupov Slovenska.

To by stále nemusela byť zlá správa. Čokoľvek funguje, určite podporiť treba. A nikto sa nesporí, že cirkev výsledky má. Nebol by to však Matovič, keby sa nesnažil aj tu otvoriť front a nabúrať pri tom hoc aj Hegerovu robotu.