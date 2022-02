Whoopi Goldberg nie je historička, ale... (glosa)

Herečka sa ospravedlnila, ministerka to nezvládla.

Whoopi Goldbergová moderuje program The View. (Zdroj: TASR/AP)

V spisovnej sfére nám naliehavo chýba prívlastok nejapný (a mnohé ďalšie). Pri výraze „nejapný“ sa núka, aby sme ho nahradili výberom spomedzi nevhodný, nemiestny, hlúpy. Niekedy však potrebujeme skoncentrovať všetky tieto odtienky do jedného výrazu a tým je – nejapný.

Veľká nejapnosť sa prihodila nedávno v USA. Školská rada v štáte Tennessee vyradila zo školských osnov slávnu komiksovú knihu Maus autora Arta Spiegelmana s odôvodnením, že obsahuje nadávky a obrázok nahej ženy.

Prirodzene, zaslúžia si výsmech: holokaust je nič. Školákov treba ochrániť pred nadávkami a obrázkami nahých žien, lebo presne to ich uloží na morálne dno.

Otázku, či si takáto nevzdelaná školská rada naozaj nepripadá ako banda pokrytcov, si zjavne kládla aj Whoopi Goldberg, keď tému priniesla do diskusnej relácie a nezačala zle: „Prekvapuje ma, že vám bol nepríjemný fakt, že tam bola nahota. Je to o holokauste, počas ktorého zabili šesť miliónov ľudí, ale to vás netrápilo?“

Skončila však katastrofálne: „Holokaust nebol o rase.“ Argumentovala, že šlo o dve skupiny belochov.