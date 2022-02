Macron sa trepe na trón (komentár)

Scholz sľúbil prihodiť k sankciám Nord Stream II.

Doteraz sa pozornosť sústredila na rozhovory americkej a ruskej diplomacie. Preto by Scholz rozbehnutý do Washingtonu a Macron do Moskvy (potom Kyjev) mohli byť dobrou správou, že diskusia sa už nevedie okato ponad hlavy Európanov.

Než prepadneme optimizmu, pozrime sa, čo obaja hovorili.

Pri Macronovi zatiaľ netušíme, čo Putinovi predostrel, poznáme len omáčku, z ktorej sa dá odčítať, že francúzsky prezident pricválal s vlastnými tézami o tom, že Rusko je európska krajina (hm, tak dobre) a „je nutné spolupracovať s (ním) na budovaní budúcnosti v Európe“.