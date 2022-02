Vďaka Ficovi a fašistom sme zazreli budúcnosť: je desivá (komentár)

Sme znepokojení, ale je aj vláda?

Parlament schválil obrannú dohodu s USA. Za normálnych okolností by sme dodali, že je to dobrá správa a nasledovala by bodka.

Lenže v parlamente sa počas rozpravy zhmotnil dystopický obraz budúcnosti: to, ako by vyzerali pozostatky demokracie, keby vládli fašisti a Robert Fico. A aj to, ako si predstavuje nezávislosť Generálnej prokuratúry Maroš Žilinka.

Trestne stíhaných poslancov obmedzovalo už iba sako, prípadne kravata, ale ich podstata padala celkom obnažená pred voliča. Sirény, zneucťovanie vlajky susedného štátu, agresivita, omieľanie zopár fráz, ktoré si dokážu pri svojej mentálnej výbave pamätať.