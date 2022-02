Jednotka drzosti sa volá "lavrov" (komentár)

Borrell má recht a pozor na Macrona.

V Kremli majú momentálne jednu štátnickú návštevu za druhou, že by aj mohli vysadiť dvere z pántov. Naposledy sa ukázala britská ministerka zahraničia, za ktorou Lavrov kričal, že to nemá obdoby a takéto vyhrážky a ultimáta, ktoré sa vraj zo Západu na nich hrnú, odmieta.

S čím teda prišla Britka? S konštatovaním, že ruské vojská pred hranicou Ukrajiny sa akosi nedajú v procese rokovaní odmyslieť. A že vnímajú snahy Ruska „podkopať ukrajinskú suverenitu“.

Hm, naozaj škandalózne. Ale keďže britský kabinet odmieta hrať sa s Kremľom na slepú babu a uveriť téze o geopolitickom chudáčikovi, ktorého šťastie narušuje emancipácia krajín v okolí, Lavrov volí už tradičné mrnčanie a urážanie sa.

V skutočnosti je škandalózne niečo celkom iné a pomenoval to šéf európskej diplomacie Borrell – to je ten pánko, ktorého na návšteve Lavrov ponížil, aby bolo jasné, že on sa s nejakým úradníkom, ktorý nemá prístup k atómovému kufríku, vybavovať o dôležitých veciach nebude.