Fico šliape po dôstojnosti Slovenska (komentár)

Moskve sa nemáme za čo ospravedlňovať.

Keď sa Robert Fico v roku 2006 stal prvý raz premiérom, s obľubou ukazoval nefunkčnú atrapu kozubu z Bieleho domu na Úrade vlády.

Dal ju tam nainštalovať Ficov predchodca Mikuláš Dzurinda, aby sa vraj zapáčil Georgeovi Bushovi, ktorý prišiel na návštevu Slovenska.

Fico tým chcel ilustrovať Dzurindovu údajnú „kolenačkovú politiku“ a servilnosť k USA. Do kontrastu k nim staval svoju „politiku štyroch svetových strán“ a hrdý postoj k Berlínu, Bruselu, Washingtonu, Moskve či k Pekingu.

No, k mnohým nástrojom z Dzurindovho kabinetu možno formulovať výhrady, ale ich hlbinným motívom bolo to, čo považoval za životný záujem Slovenska, teda hospodárska, politická a obranná integrácia do Západu. Čo motivuje Fica? Lebo slovenský štátny záujem a hrdosť to nie je.