Ukrajina nepotrebuje paniku. Ešte menej však potrebuje vojnu (komentár)

Biden hrá taktickú hru.

Tvrdiť o ukrajinskom prezidentovi, že nerozumie vlastnej situácii, je asi prepálené, ale jeho vyhlásenie, že „americké upozornenia, kedy Rusi zaútočia, vyvolávajú paniku a nie sú užitočné“, iné vysvetlenie neponúka.

Článok pokračuje pod video reklamou

To, že Zelenského úlohou je upokojovanie obyvateľstva, je v poriadku, ale to sa dá aj bez menovitého označovania, kto vyvoláva paniku. Okrem iného tak totiž nahráva výkladu, ktorý by Kremeľ rád presadil, že Ukrajina je vlastne konfliktom medzi USA a Ruskom.

Čo nielenže je nezmysel, ale „vyvolávanie paniky“ podľa vzoru Biden sťažuje či až znemožňuje Rusom útok v tom-ktorom čase.

Napríklad šestnásteho, čo je posledná Bidenova prognóza, je veľmi pravdepodobné, že útok nebude. (A ak bude, CIA trafila.) Už len z vysoko psychologického dôvodu, aby nemali Američania pravdu.