Putinov gambit ešte neskončil (komentár)

Ani uznaním dvoch donbaských "republík" by sa Kremeľ nenasýtil.

Ako sa vraví v estrádnom programe Československej televízie, ideme do finále. Príchod 16. februára ponúka príležitosť historicky sa znemožniť a pokonať sa s predpoveďou amerických tajných služieb, že to bude najpravdepodobnejší termín ruského útoku na Ukrajinu.

Autor skromne tipuje, že k rozsiahlejšej ofenzíve, lebo o takej je tri mesiace reč, nepríde. To nie je kritika amerických spravodajcov a ich politického vedenia. Opakovane zverejňovaná predpoveď totiž mala za cieľ stať sa opakom sebanapĺňajúceho sa proroctva a útoku zabrániť.

Ak sa to podarí, buďme radi. Množstvo otáznikov sa tým však nevyčerpáva.

Stále je ťažké si predstaviť, že Putin vojakov len tak pošle domov. Bol to predsa on, kto v decembri ultimatívne žiadal právo rozhodovať o budúcnosti Ukrajiny a východnom krídle NATO vrátane Slovenska a hrozil, že inak si svoje vymôže vojenskými krokmi.

To má teraz stiahnuť chvost a priznať, že to bol bluf? Bolo by to pekné, správne a rozumné, ale to by sme asi chceli priveľa.