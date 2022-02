Na čom by sa Dzurinda s Hlasom zhodol (komentár)

Chcú bezpečnostnú suverenitu. Rozdiel je, kedy to chcú.

Oplatí sa pozorovať, ako budú politici ďalej narábať so vzdutou vlnou antiamerikanizmu, ktorú naposledy nameral Focus pri obrannej dohode.

Z rozličných miest počúvame, že treba najmä nasadiť (ďalšiu) osvetu a informačné kampane (na podporu NATO a spojenectva s USA), lebo tak to robili za Dzurindu. Lenže prostredie je dnes iné, dokonca ani Dzurinda nie je ten istý.

Článok pokračuje pod video reklamou

Kto by to bol povedal, že patrón nášho vstupu do aliancie raz bude hovoriť o bezpečnostne suverénnej Európe.

Dnes Dzurinda s myšlienkou Únie, ktorá je – zeleným slovníkom Komisie – aj obranne trvalo udržateľná a sebestačná, nijako nevytŕča z bruselského konsenzu. Kto chce EÚ vnímať ako silného hráča, musí rozmýšľať, ako vybalansovať nepomer ekonomickej sily s obrannou.

Tieto debaty vypustil zo salónov do politického terénu Donald Trump.