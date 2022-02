Ako sa stal Facebook ópiom más

Autor je generálny riaditeľ a zakladateľ Semantic Visions, pražskej analytickej firmy, ktorá zbiera a analyzuje 90 percent svetových online správ

V dezinformačnej vojne môže byť ťažké určiť nepriateľa. Novinárov, politikov, vlády či hoc starých rodičov obviňujú z toho, že umožňujú internetové šírenie lží.

Hoci žiadna z týchto skupín nie je celkom nevinná, skutočný protivník je omnoho pozemskejší. Ako dosvedčila koncom minulého roka facebooková whistlerblowerka Frances Haugenová, samotné algoritmy sociálnych médií robia dezinformácie prístupnými.

Od svojich začiatkov v roku 2004 narástol Facebook zo študentskej sociálnej siete na monštrum, čo ničí sociálnu súdržnosť a demokraciu na celom svete.

Facebook zbiera poklady používateľských dát vrátane intímnych faktov ako telesná hmotnosť a tehotenstvo, aby mapoval sociálnu DNA svojich používateľov. Firma potom tieto informácie predáva každému, od výrobcov šampónov až po ruské a čínske výzvedné služby, kto chce "mikro zacieliť" na jej 2,9 miliardy používateľov.

Facebook takto umožňuje tretím stranám manipulovať mozgami a obchodovať s "ľudskými budúcnosťami", čiže s prediktívnymi modelmi rozhodnutí, aké jednotlivci pravdepodobne urobia.

Česi vidia viac dezinformácií ako Američania

Celosvetovo si Facebook zvykol na to, že zasieva nedôveru v demokratické inštitúcie. Jeho algoritmy uľahčujú násilie v reálnom svete, od genocídy v Mjanmarsku až po verbovanie teroristov v Južnej Amerike, západnej Afrike a na Blízkom východe.

Lži o volebných podvodoch v USA, ktoré šíril prezident Donald Trump, zaplavili Facebook v rámci predohry k nepokojom zo 6. januára. V Európe zatiaľ Facebook umožnil perverzné snahy bieloruského despotu Alexandra Lukašenka využiť migrantov ako zbrane proti Európskej únii.

V Českej republike zaplavili kyberpriestor ruské dezinformácie šírené na tejto stránke pre škodlivý kód Facebooku.

Analýza mojej spoločnosti zistila, že priemerný český občan je vystavený 25-krát viac dezinformáciám o vakcínach proti covidu-19 ako priemerný Američan. Situácia je taká zlá a vláda taká neschopná, že Česi sa pri monitorovaní a boji proti tomuto vplyvu spoliehajú na občiansku spoločnosť vrátane dobrovoľníkov známych ako českí elfovia.

Úsilie zmierniť hrozbu Facebooku pre demokraciu zatiaľ hanebne zlyháva.

Problémom je samotný model podnikania

V Česku vytvoril Facebook partnerstvo s francúzskou tlačovou agentúrou Agence France-Presse (AFP), aby identifikovali škodlivý obsah. No vzhľadom na to, že má jediného zamestnanca na čiastočný úväzok a mesačnú kvótu iba desiatich pochybných správ, je to kvapka v mori dezinformácií.

"Akty Facebook", ktoré zverejnil Wall Street Journal, potvrdzujú, že Facebook podniká kroky "len v troch až piatich percentách nenávistných prejavov".