Kto slobodne vykonáva mandát v zákonodarnom zbore demokratického štátu, sa volá ako? Vlastizradca! (glosa)

Točenie významom je mrzký zlozvyk.

Desaťročia sa venujem činnosti, ktorej názov som si požičala z Jirotkovho Saturnina: uvádzanie románových príbehov na pravú mieru.

A už je to tu: keď v jazyku niečo nazveme "výpožičkou", v skutočnosti išlo o obyčajnú krádež, hoci spáchanú magickým spôsobom - nikto neutrpel nijakú ujmu, lebo ukradnuté slovo zároveň ostalo ležať na pôvodnom mieste.

Zároveň sa tým náš jazyk obohacuje, takže v prípadoch, kde nemáme svoje ekvivalenty, netreba fňukať, že nás zabíja angličtina.

"Adaptované" slová sú zas tie, ktoré sme nielen prevzali, ale aj zdeformovali tým, že sme ich prispôsobili slovenskému pravopisu.

Na tomto poli sme schopní všetkého.

Slovo paparazzo existuje vďaka Federicovi Fellinimu, bolo to meno postavy z filmu Sladký život. No len do chvíle, kým sa nám výraz nedostal do pazúrov. Odvtedy je paparaco.