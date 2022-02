Fico závistlivo pozerá, ako koalícia skrotila cenu elektriny (komentár)

Hegera tentoraz udržali v kúte.

Pri pohľade na výkon pri ne/schvaľovaní súdnej mapy by všelijaký neprajník opäť obvinil koalíciu z totálnej politickej neschopnosti, ale to by bolo nespravodlivé.

Tentoraz to dokonca platí bez irónie, čo možno ilustrovať výkonom pri cenách elektriny a pri súdnej mape sme tiež videli slušný politický výkon – akurát nie Márie Kolíkovej či Eduarda Hegera.

Kto pochyboval o príčinách odmietnutí súdnej mapy, mohol si v nedeľu pozrieť diskusiu Erika Tomáša so splnomocneným vyslancom Igora Matoviča v parlamente, istým Györgyom Gyimesim. Keď prišlo na ministerku Kolíkovú, vyzeralo to ako medzi Molotovom a Ribbentropom s pastelkami nad mapou Poľska.