Rozdaj pasy a panuj (komentár)

Gyimesi v koalícii hrá Putinovu muziku.

Koho znepokojuje, ako si Rusko v Donbase stavia svoju vlastnú kauzu Kosovo, mal by spozornieť aj pri domácej politickej vrave. Kým sa budeme venovať uhrančivému poslancovi Györgymu Gyimesimu, skúsme sa prizrieť udalostiam na východe Ukrajiny.

Už pár dní sa komunikačné kanály snažia zachytiť, ktorá udalosť bude momentom, keď sa ruské vojská prevalia cez ukrajinskú hranicu. Ďalší si všímajú, ako sa prokremeľské médiá venujú výstavbe príbehu o genocídnom dianí v neuznaných republikách.

Keďže sa tam už pár rokov rozdávajú pasy, ruský poslucháč môže nadobudnúť pocit, že by bolo vyslovene nesprávne spoluobčanov neochrániť. Keď už tam tie tanky stoja...

V predošlých fázach konfliktu sa využívala ruskojazyčnosť ukrajinských oblastí na vzbudzovanie dojmu, že jazyk je riešením politickej lojality. Lenže nie je, to len poslanec Kéry nedával pozor.

Že je to šmykľavý terén, pekne dokumentuje politická reč poslanca Gyimesiho z OĽaNO. Ten sa hlási k názoru, že Maďari za hranicami samotného Maďarska by mali mať právo (aj) na občianstvo tejto krajiny. Čiže jazyk a kultúra by mali byť premenené do politickej príslušnosti k susednému štátu.