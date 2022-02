Ukrajinci si rafinovane počkali na ruskú armádu (komentár)

Aktuálnym kremeľským sprostostiam nemôže veriť nikto.

Sú tí Ukrajinci rafinovaní ako cukor. Od euromajdanu ubehlo osem rokov, počas ktorých mohli podľa kremeľskej logiky páchať protiruské pogromy a genocídy od Charkova po Odesu, ale oni nie.

Oni si prefíkane počkajú, až budú mať okolo hraníc dvestotisíc po zuby ozbrojených ruských vojakov a potom to spustia.

Ale nie na území, ktoré majú pod kontrolou, to by bolo príliš jednoduché. Aby dokonale zmiatli súpera, začnú ostreľovať okupované územie. A ruská strana počas ťažkého bombardovania Donecka a Luhanska dospeje k rozhodnutiu poslať sedemstotisíc civilov z krytov do autobusov.

Logicky.

V takej situácii mierumilovní lídri okupovaných území nemajú inú možnosť, len požiadať Vladimira Putina o vojenskú pomoc. Rovnako mierumilovný Putin je vo veľmi náročnej situácii. Násilie sa mu z duše protiví, ale má sedieť so založenými rukami, keď sa na Rusoch pácha genocída?!

Ak čitateľ váha, či sa patrí žartovať o takej vážnej veci, dá sa mu rozumieť. Rekapitulácia tejto kremeľskej frašky však nie je samoúčelná.