Dajte, alebo si sami vezmeme (komentár)

Práve sme cvičili neďaleko, keď tu zrazu zbadáme genocídu!

A predsa mali tí, čo prorokovali okupáciu, pravdu! Lenže si pomýlili aktéra aj krajinu.

Takže ako v tom jerevanskom vtipe, neboli to Američania na základe obrannej dohody, kto zotrval s vojskami, ale Rusi, ktorí pritiahli na „cvičenie“. O zotrvanie ich požiadal bieloruský prezident Lukašenko, vraj znepokojený vývojom na Donbase.

O dianí na Donbase sa určite nedá myslieť si nič dobrého. No obvinenie z genocídy je pomerne vážna vec. Ktorá by si žiadala prešetrenie. Ak by teda znepokojenie ruskej strany bolo úprimné.