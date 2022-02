Putin sa hrá so svetom. Vojnovú hru (komentár)

Nikto príčetný si vojnový konflikt neželá.

Vladimír Putin sa pripravuje na anexiu. Popritom sa tvári, akoby sa so svetom len tak hral. Lenže tanky, stíhačky a ponorky, ktoré posúva, nie sú z lega.

Každá krajina by si mala rozmyslieť, ako na túto „hru“ bude reagovať. Do akej miery sa bude tváriť, že ak si Rusko odkrojí ďalšie územie z Ukrajiny, bude to jej vnútorná záležitosť. Nech si to tí dvaja vyriešia sami.

Lebo diktátori a autokrati sú učenliví a jeden pre druhého sú nesmierne bohatým zdrojom inšpirácie. Ak dnes Ukrajina príde o svoje územie pod falošnou zámienkou, ktorú prácne vyrábajú Putinove kanály, tak sa to zajtra môže stať aj ďalším štátom.